Сейчас актуален вопрос создания условий для большего вовлечения в оборот рынка криптовалюты. В соответствующей инициативы есть перспектива.

Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказал министр финансов Украины. Он добавил, что с одной стороны поддерживает традиционную экономику, однако не обращать внимания на новые тренды в области невозможно.

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"Это (криптовалюта – 24 канал) перспективная история. Единственный вопрос, я не до конца как экономист понимаю природу обеспечения этой валюты, то есть она обеспечена пока только виртуальным спросом игроков. Она не подкреплена ни экономикой, ни производством, ни активами", – сказал Марченко.

В чем заключается перспектива криптовалюты

Он пояснил, что акции, облигации или деривативы имеют под собой обеспечение, однако соответствующая форма валюты не является активом в чистом виде.

Однако это может быть форматом для будущих расчетов. С точки зрения расчетов это довольно интересная история, поэтому может быть общемировой валютой в будущем,

– отметил глава Минфина.

В то же время он отметил, что с точки зрения истории вложений, актива и способа хранения – пользоваться криптовалютой или нет – собственное решение каждого, ведь в соответствующем вопросе государство не может дать гарантий.

Справка. Самая известная криптовалюта в мире биткойн недавно достигла 60 тысяч долларов.

Интервью с Сергеем Марченко: смотрите видео 24 канала