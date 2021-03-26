Это перспективная история, – Марченко оценил возможности криптовалюты
Сейчас актуален вопрос создания условий для большего вовлечения в оборот рынка криптовалюты. В соответствующей инициативы есть перспектива.
Источник:24 канал
Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказал министр финансов Украины. Он добавил, что с одной стороны поддерживает традиционную экономику, однако не обращать внимания на новые тренды в области невозможно.
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"Это (криптовалюта – 24 канал) перспективная история. Единственный вопрос, я не до конца как экономист понимаю природу обеспечения этой валюты, то есть она обеспечена пока только виртуальным спросом игроков. Она не подкреплена ни экономикой, ни производством, ни активами", – сказал Марченко.
В чем заключается перспектива криптовалюты
Он пояснил, что акции, облигации или деривативы имеют под собой обеспечение, однако соответствующая форма валюты не является активом в чистом виде.
Однако это может быть форматом для будущих расчетов. С точки зрения расчетов это довольно интересная история, поэтому может быть общемировой валютой в будущем,
– отметил глава Минфина.
В то же время он отметил, что с точки зрения истории вложений, актива и способа хранения – пользоваться криптовалютой или нет – собственное решение каждого, ведь в соответствующем вопросе государство не может дать гарантий.
Интервью с Сергеем Марченко: смотрите видео 24 канала
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