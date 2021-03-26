Наразі актуальним є питання про створення умов для більшого залучення в обіг ринку криптовалют. У відповідної ініціативи є перспектива.

Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" розповів міністр фінансів України. Він додав, що з одного боку підтримує традиційну економіку, проте не звертати увагу на нові тренди у галузі неможливо.

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"Це (криптовалюта – 24 канал) перспективна історія. Єдине питання, я не до кінця як економіст розумію природу забезпечення цієї валюти, тобто вона забезпечена наразі лише віртуальним попитом гравців. Вона не підкріплена ні економікою, ні виробництвом, ні активами", – сказав Марченко.

У чому полягає перпектива криптовалюти

Він пояснив, що акції, облігації або деривативи мають під собою забезпечення, однак відповідна форма валюти не є активом у чистому вигляді.

Однак це може бути форматом для майбутніх розрахунків. З погляду розрахунків це досить цікава історія, тому може бути загальносвітовою валютою у майбутньому,

– зауважив очільник Мінфіну.

Водночас він зазначив, що з погляду історії вкладень, активу та способу зберігання – користуватися криптовалютою чи ні – власне рішення кожного, адже у відповідному питанні держава не може дати гарантій.

Довідка. Найвідоміша криптовалюта у свті біткойн нещодавно досягла 60 тисяч доларів.

Інтерв'ю з Сергієм Марченком: дивіться відео 24 каналу