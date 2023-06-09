Вполне возможно, благодаря последним кадровым решениям государственно-кредитная политика Турция может нормализоваться. До этого несколько лет в стране фиксировали рекордные показатели инфляции, в то время как ставка была низкой.

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Новая глава центрального банка США

Следовательно, новой главой центрального банка Турции стала Хафизе Гей Эркан. В прошлом она занимала должность исполнительного директора в Goldman Sachs и сообщницы First Republic Bank. Напомним, что последний банк этой весны потерпел крушение. Следует выделить следующие два нюанса:

Хафизе Гей Еркан стала первой женщиной в этой должности;

первой женщиной в этой должности; В то же время за последние 4 года это пятая смена руководителя в центральном банке Турции.

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Назначение нового главы центрального банка в Турции может свидетельствовать об уходе от неортодоксальной экономической политики. Одним из главных ее поклонников выступал именно Эрдоган. По мнению аналитиков, в пользу такой версии свидетельствует и выбор нового председателя Министерства казначейства и финансов Турции. Эту должность занял Мехмет Шимшек.

Стратег из BlueBay Asset Management Тимоти Эш заявил, что на рынках зафиксируют "двойное удовольствие" на фоне назначения госпожи Эркан на должность главы центрального банка Турции. Он считает, что Шимшек и Эркан могут стать прекрасной командой.