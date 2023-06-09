Цілком можливо, завдяки останнім кадровим рішенням державно-кредитна політика у Туреччині може нормалізуватися. До цього кілька років у країні фіксували рекордні показники інфляції, тоді як ставка була низькою.

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Нова очільниця центрального банку США

Відтак новою очільницею центрального банку Туреччини стала Хафізе Гей Еркан. У минулому вона обіймала посаду виконавчої директорки у Goldman Sachs та співочільниці First Republic Bank. Нагадаємо, що останній банк цієї весни зазнав краху. Варто виділити такі два нюанси:

Хафізе Гей Еркан стала першою жінкою на цій посаді;

першою жінкою на цій посаді; Водночас за останні 4 роки це п'ята зміна керівника у центральному банку Туреччини.

До теми! Ринки негативно відреагували на перемогу Ердогана на президентських виборах. Зокрема, ліра зафіксувала черговий обвал під час торгів.

Призначення нового глави центрального банку у Туреччині може свідчити про відхід від неортодоксальної економічної політики. Одним з головних її прихильників виступав саме Ердоган. На думку аналітиків, на користь такої версії свідчить й вибір нового очільника Міністерства казначейства і фінансів Туреччини. Цю посаду зайняв Мехмет Шимшек.

Стратег з BlueBay Asset Management Тімоті Еш заявив, що на ринках зафіксують "подвійне задоволення" на тлі призначення пані Еркан на посаду глави центрального банку Туреччини. Він вважає, що Шимшек та Еркан зможуть стати прекрасною командою.