Благодаря новой победе на президентских выборах Эрдоган стал лидером, находящимся на должности уже более 20 лет. Однако для инвесторов это тревожный сигнал.

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Реакция лиры на победу Эрдогана

По состоянию на 11:22 утра в Стамбуле турецкая лира рухнула почти до рекордного минимума, потеряв во время торгов 0,5%. Речь идет о курсе на уровне 20,0650 лиры за доллар США. Вероятнее всего, победа Эрдогана станет разочарованием для иностранных инвесторов.

С очень высокой инфляцией, очень низкими процентными ставками и отсутствием чистых международных резервов может возникнуть болезненный кризис, который повлияет на все активы,

– заявил стратег Tellimer.

Напомним! После оглашения результатов первого тура выборов, в котором также победил Эрдоган, финансовые рынки зафиксировали спад. Индекс Borsa Istanbul 100 потерял во время торгов на 3,2%. Национальная валюта обесценилась на 0,4%.

Прогнозы от экспертов

На Уолл-Стрит считают, что в будущем лира может обесцениться еще больше. В частности, в Morgan Stanley прогнозируют, что до конца 2023 года турецкая валюта может ослабнуть на 29%. При таких условиях курс будет на уровне 28 лир за доллар США, если Эрдоган не будет менять свое видение экономики.

Специалисты по Wells Fargo & Co. ожидают, что к концу второго квартала в 2023 году лира также зафиксирует очередной спад на рынке. Они указали, что курс может упасть до 23 лир за американский доллар.