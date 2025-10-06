Почему падает иена?
Падение иены началось после того, как стало известно, что следующим премьером может стать – Санаэ Такаичи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Почему Санаэ Такаичи может стать следующим премьер-министром Японии?
Именно Санаэ Такаичи избрали председателем Либерально-демократической партии Японии. Поэтому она, вероятно, займет должность премьера. Если это произойдет, то Такаичи станет первым премьер-министром женщиной в Японии.
Победа Такаичи привела к тому, что:
- трейдеры уменьшили ожидания, относительно того, что Банк Японии повысит процентные ставки в октябре;
- также трейдеры, вероятно, пересмотрели свое мнение относительно "направления" иены.
Как изменилось соотношение иены к другим валютам:
- доллар подорожал на 1,8% до 150,1 иены (наибольший показатель с августа);
- а вот евро, в азиатской торговле, максимально достиг – 176,22 иены (самый высокий показатель за всю историю).
Неожиданная победа Санаэ Такаичи снова вносит слишком много неопределенности относительно политических приоритетов Японии и сроков цикла повышения ставок Банком Японии,
– отмечает издание.
Что еще важно знать о ситуации в Японии:
- долгосрочные японские государственные облигации распродали;
- доходность 40-летних японских государственных облигаций выросла на 15,2 базисных пунктов, то есть, до 3,538%.
Какова ситуация на валютном рынке Украины?
В Украине ситуация на валютном рынке стабильная. Там действует режим "управляемой гибкости". То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на рынке, в частности, благодаря своевременным интервенциям.
Как сообщает НБУ, официальные курсы сегодня такие: доллара – 41,23 гривны, евро – 48,38 гривны, иена – 2,79 гривны.