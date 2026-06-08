Как изменился ночной тариф на электроэнергию с 1 июня

В Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Как платить меньше, рассказываем далее.

Как уменьшить тариф на электроэнергию?

Чтобы экономить на электроэнергии, можно установить счетчик на несколько зон, сообщает ПРИКАРПАТЭНЕРГО.

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Суть таких счетчиков в том, что на каждую зону установлен свой тариф. В часы, когда потребление меньше, цена за киловатт снижена.

Например, если счетчик двухзонный, тариф такой:

с 07:00 до 23:00 часов – действует дневной тариф – 4,32 гривны за киловатт,

с 23:00 до 07:00 часов – ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт.

Существует и счетчик на 3 зоны. В этом случае тариф зависит от коэффициента. Сейчас расценки следующие:

с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00, а также – с 22:00 до 23:00 – действует коэффициент 1, то есть тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт;

с 08:00 до 11:00, 20:00 до 22:00 – коэффициент 1,5 – цена 6,48 гривны за киловатт.

с 23:00 до 07:00 – коэффициент 0,4 – 1,73 гривны за киловатт.

Когда вырастет тариф на электроэнергию?