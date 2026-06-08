Як зменшити тариф на електроенергію?

Аби економити на електроенергії, можна встановити лічильник на декілька зон, повідомляє ПРИКАРПАТЕНЕРГО.

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Суть таких лічильників тому, що на кожну зону встановлено свій тариф. У години, коли споживання найменше, ціна за кіловат знижена.

Наприклад, якщо лічильник двозонний, тариф такий:

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з 07:00 до 23:00 години – діє денний тариф – 4,32 гривні за кіловат,

з 23:00 до 07:00 години – нічний тариф – 2,16 гривні за кіловат.

Існує і лічильник на 3 зони. В цьому випадку тариф залежить від коефіцієнта. Наразі розцінки такі:

з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00, а також – з 22:00 до 23:00 – діє коефіцієнт 1, тобто тариф на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат;

з 08:00 до 11:00, 20:00 до 22:00 – коефіцієнт 1,5 – ціна 6,48 гривні за кіловат.

з 23:00 до 07:00 – коефіцієнт 0,4 – 1,73 гривні за кіловат.

Коли зросте тариф на електроенергію?