Как уменьшить тариф на электроэнергию?
Чтобы экономить на электроэнергии, можно установить счетчик на несколько зон, сообщает ПРИКАРПАТЭНЕРГО.
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Суть таких счетчиков в том, что на каждую зону установлен свой тариф. В часы, когда потребление меньше, цена за киловатт снижена.
Например, если счетчик двухзонный, тариф такой:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- с 07:00 до 23:00 часов – действует дневной тариф – 4,32 гривны за киловатт,
- с 23:00 до 07:00 часов – ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт.
Существует и счетчик на 3 зоны. В этом случае тариф зависит от коэффициента. Сейчас расценки следующие:
- с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00, а также – с 22:00 до 23:00 – действует коэффициент 1, то есть тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт;
- с 08:00 до 11:00, 20:00 до 22:00 – коэффициент 1,5 – цена 6,48 гривны за киловатт.
- с 23:00 до 07:00 – коэффициент 0,4 – 1,73 гривны за киловатт.
Когда вырастет тариф на электроэнергию?
- Тариф на электроэнергию в течение лета не будет меняться. Как указала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, такое решение правительство приняло, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на украинцев.
- Нынешнее решение должно действовать до 31 октября 2026 года. То есть, тариф для бытовых потребителей как минимум до этой даты составит – 4,32 гривны за киловатт-час. Будут ли повышать стоимость электроэнергии позже – неизвестно.