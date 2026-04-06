Как атаки Украины влияют на ситуацию с российской нефтью?

Кремль признал, что Россия имеет ограниченные возможности защиты своих ключевых энергетических экспортных объектов, о чем пишет FT.

Доход Москвы от войны в Иране остается высоким, поскольку цена нефти Brent превышает 100 долларов за баррель. Но атаки на два главных экспортных порта России в Балтийском море могут уменьшить эти сверхприбыли.

Пять атак на порты Приморск и Усть-Лугу с начала прошлой недели привели к потерям российских энергетических компаний примерно на 970 миллионов долларов за неделю до 29 марта. В частности Приморск и Усть-Луга обеспечивают более 40% морских поставок нефти из России.

Интересно! Только в Приморске атаки уничтожили нефть на 200 миллионов долларов.

Загрузка терминалов может восстановиться через несколько дней, но не полностью. Поврежденные резервуары могут восстанавливаться месяцами без влияния на экспорт, отмечает аналитик Seala AI Владимир Никитин.

Ремонт линий переработки на терминале "Усть-Луга" компании Новатэк может занять более месяца.

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Нижегородской области также был поврежден из-за падения обломков от дронов после украинских ударов, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин.

Напомним! Украинский дрон атаковал российский Ново-Уфимский НПЗ, который производит миллионы тонн дизеля, мазута и бензина. В результате атаки, была повреждена установка первичной переработки CDU-5, которая обеспечивает около 28% общей мощности завода. Об этом писали в Reuters.

Нефтяные трейдеры отметили, что глобальные последствия больше всего заметны на рынке нефтяных фракций, таких как нефтяной нафтапротон (нефть для производства пластмасс). Цены на нафтапротон в Азии выросли вдвое с начала войны. "Усть-Луга" поставляет около 8% мирового нафтапротона. Экспорт продукта упал примерно на 70% в течение последней недели марта после атак.

Что говорят в России об украинских атаках?

Недавние волны атак показывают, что долговременная дроновая промышленность Киева превосходит российскую, несмотря на постоянные авиаудары России по украинским производителям дронов, о чем сообщил представитель, близкий к Минобороны страны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия предпринимает "интенсивные" усилия для защиты энергетической инфраструктуры, но признал невозможность "обеспечить 100-процентную безопасность этих объектов от таких террористических атак".

Как еще влияют атаки дронами на Россию?

Украина также активизировала атаки за пределами энергетической отрасли, особенно на предприятия по производству удобрений. Они изготавливают химикаты, которые можно использовать на фронте.

Обратите внимание! Все компании вынуждены самостоятельно финансировать защиту от дронов. Например, государственная компания "Роснефть" – крупнейший экспортер нефти России – имеет собственные системы электронной борьбы, которые предназначены для перехвата дистанционно управляемых дронов. Но другие компании также вынуждены были инвестировать в защиту от дронов.

Что еще следует знать о действующей ситуации?