Самая серьезная угроза за четыре года: Украина разрушает экспорт нефти России

В ночь на 29 марта в Ленинградской области России ночь на 29 марта произошли удары в порту Усть-Луга. Было сбито более 30 беспилотников.

Что известно об украинских атаках по НПЗ России?

В частности загорелся пожар, о чем сообщила российская служба BBC.

Читайте также Все из-за США: Индия снова стремится "дружить" с Россией

Издание The Telegraph пишет, что Украина усилила атаки в течение последней недели, пытаясь уменьшить сверхприбыли России от роста цен на нефть и ослабления санкций. Они удвоили доходы Москвы в первые три недели войны США и Израиля против Ирана.

Рои украинских дронов четыре раза атаковали нефтяные хабы в российском регионе Балтийского моря в течение пяти последовательных ночей на этой неделе,

– говорится в материале.

На новых спутниковых снимках Усть-Луги – одного из главных российских экспортных хабов нефтепродуктов, который ежегодно переваливает около 18 миллионов тонн мазута – видны густые завесы дыма. Также заметны повреждения резервуаров для хранения и технических эстакад.

Важно! Местные власти в России уверяли, что повреждения объекта являются незначительными, однако спутниковые снимки свидетельствуют о масштабных разрушениях, которые могут серьезно осложнить нефтяную торговлю Москвы. В частности считается, что терминал в Усть-Луге до сих пор остается закрытым после нескольких ударов в начале недели, что поставило под угрозу переработку нефти на четырех крупнейших нефтеперерабатывающих заводах России.

Предприятия в Киришах, Ярославле, Москве и Рязани, которые перерабатывают около 400 тысяч баррелей нефти в сутки, могут быть вынуждены сократить объемы переработки из-за проблем с транспортировкой. Российские нефтедобывающие компании предупредили покупателей, что могут объявить форс-мажор по поставкам из балтийских портов из-за чрезвычайной ситуации, что освободит их от ответственности за невыполнение контрактов.

Аналитики также считают, что эти атаки могут представлять "серьезную угрозу" для способности Кремля экспортировать нефть.

Это самая серьезная угроза экспорта российской нефти и нефтепродуктов с начала войны. Продуманность, масштаб и направление атак, а также их время и выполнение – все это вместе дало эффект, которого я лично не помню за более чем четыре года войны,

– заявил энергетический аналитик Борис Аронштейн российскому независимому телеканалу Current Time.

В среду Reuters сообщило, что по меньшей мере 40% экспортных мощностей России по поставкам нефти были остановлены в результате атак дронов.

На этой неделе CREA оценивал, что порты Приморск и Усть-Луга не отгружали нефть в течение последних пяти дней.

Заметьте! При этом темпы атак не снижаются. В ночь на субботу Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в городе Ярославль – одному из пяти крупнейших НПЗ страны, который может перерабатывать более 15 миллионов тонн нефти в год.

