Что происходит с портами России?

В то же время соседний Приморск оставался закрытым после воздушных ударов, о чем пишет Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

Приморск и Усть-Луга – это крупнейшие нефтяные экспортные порты России. Они ранее приостановили экспорт сырой нефти и нефтепродуктов – с воскресенья, 22 марта. Причиной стали атаки беспилотников, по словам двух источников в отрасли.

Это приостановление усиливает глобальный дефицит, который вызван закрытием Тегераном Ормузского пролива из-за войны США и Израиля против Ирана.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что несколько топливных резервуаров в Приморске загорелись после атак дронов. Однако не упомянул об остановке экспорта нефти.

В порту Приморска поврежден резервуар с топливом, возник пожар. Продолжается тушение, персонал эвакуирован,

– написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Обратите внимание! Пока непонятно, получил ли порт Усть-Луга какие-либо повреждения в результате атак беспилотников.

Приморск, который может экспортировать более 1 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, является ключевым пунктом для экспорта:

российской нефти марки Urals; высококачественного дизельного топлива.

По данным источников, в прошлом году Усть-Луга экспортировала 32,9 миллиона тонн нефтепродуктов, а Приморск – 16,8 миллиона тонн. В то же время Усть-Луга обеспечивает примерно 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

Украина регулярно атакует российские нефтяные экспортные объекты и нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь ослабить военную экономику Москвы,

– говорится в материале.

Отмечается, что украинские военные подтвердили удар:

по нефтяному терминалу в Приморске;

по нефтеперерабатывающему заводу в городе Уфа в Республике Башкортостан.

Отгрузка нефти уже прерывалась ранее, когда Приморск подвергся атаке в сентябре.

Заметьте! В этом месяце экспорт нефти из крупнейшего черноморского порта России – Новороссийска – также пострадал от атак дронов.

Что еще известно о ситуации?