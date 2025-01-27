"Самые мощные санкции с 2014 года": эксперт рассказал, что будет дальше с экспортом российской нефти

Россия все еще остается игроком на мировом энергетическом рынке. Все благодаря экспорту энергоносителей, например нефти и газа. При этом Запад в последние годы существенно усилил санкционное давление на этот сектор России.

Как нефтяные санкции Запада влияют на Россию

Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон прежде всего рассказал о санкциях против российской нефти, которые Запад ввел в последние годы. В частности, он вспомнил о санкционной политике Европы в отношении России, пишет 24 Канал.

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Речь идет о том, что в июне 2022 года Европа ввела санкционные ограничения на российскую нефть, а с 2023 года перестала импортировать нефть и нефтепродукты из России. При этом несколько стран получили временное исключение из этих санкций, поскольку у них тогда не было возможности получать нефть из других источников:

Венгрия,

Словакия,

Чехия.

Макогон добавил, что на сегодня ситуация изменилась и выше упомянутые страны имеют возможность импортировать нефть не из России. Поэтому эксперт выразил надежду, что транзит российской нефти через Украину будет прекращен. Напомним, что в Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита российской нефти.

Сергей Макогон Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Что касается новых санкций, то они касаются больше экспорта российской нефти и других стран. Потому что в прошлом году Россия получила треть, почти 33%, своего дохода в бюджет, а это где-то 108 миллиардов долларов США в результате экспорта нефти и газа.

По словам эксперта, в США и Великобритании осознают, что войну России против Украины не получится остановить пока россияне будут получать значительный доход от нефтяного экспорта. Это способствовало введению санкций, которые направлены на крупнейших производителей нефти в России, 83 танкеры, использующих для транспортировки сырья, страховые компании и компании по управлению и тому подобное.

Сергей Макогон Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Я считаю, что это самый мощный пакет санкций против российской нефти, начиная с 2014 года. Сейчас 80% российской нефти и газа переправляется в Китай и Индию. Таким образом, эти страны, во-первых, будут требовать дополнительные дисконты от России, а во-вторых, увеличиваться транзакционные расходы для России, ведь придется придумывать схемы для обхода новых ограничений.

Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" добавил, что благодаря этому Россия будет зарабатывать меньше от экспорта нефти. К тому же сокращается и объем нефти, которую экспортирует Россия. Согласно оценкам, в 2025 году этот показатель может упасть на 15%

Напомним, что в январе вступили в действие так называемые прощальные санкции администрации Джо Байдена. В связи с этим банки в Индии начали блокировать платежи за российскую нефть. Государственные банки стараются максимально осторожно относиться к таким платежам. Кроме того, сообщают, что Индия может начать покупать больше нефти из США.