Будут ли сотрудничать Индия и США больше при правлении Трампа

Как заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters, существует вероятность увеличения закупок энергоносителей между Индией и США.

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Кроме того, Пури заявил, что на рынке нет недостатка в нефти.

Мы приветствуем поступление на рынок большего количества энергоносителей из США,

– добавил министр нефти.

Напоминаем! Индия является крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой после того, как Евросоюз отказался от ее закупок и ввел санкции. Однако санкции США ограничили поставки нефти из России в Индию, а потому покупатели вынуждены возвращаться к традиционным источникам на Ближнем Востоке.

Что побуждает к увеличению закупок

Дело в том, что в день инаугурации, 20 января, Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики. Президент США пообещал пополнить стратегические резервы и экспортировать американскую энергию по всему миру.

Он добавил, что энергетические активы США являются "жидким золотом", которое поможет Штатам снова стать богатой страной.