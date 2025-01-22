Индийские банки блокируют платежи за российскую нефть из-за санкций США

Банки в Индии начали блокировать платежи за российскую нефть. Это связано с так называемыми "прощальными" санкциями, которые ввела администрация бывшего президента США Джо Байдена. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на EnergyIntel. Санкционные ограничения вступили в силу 10 января.

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Государственные банки пока проявляют наибольшую осторожность в отношении платежей за российскую нефть. В частности, речь идет о State Bank of India и Punjab National Bank. В то же время частные банки в Индии заняли более мягкую позицию.

Тогда как нефтеперерабатывающие заводы в Индии активно ищут других поставщиков нефти. Для понимания, на Россию приходится треть нефтяного импорта в Индию. Известно, что компании уже договорились о закупках черного золота в Омане и Объединенных Арабских Эмиратах. Более того, индийские НПЗ ведут переговоры с Саудовской Аравией и ищут поставщиков в Западной Африке, по данным Platts.

Напомним, что министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что они могут покупать больше нефти и газа из США. Соответствующее заявление чиновник сделал после того, как президента США Дональд Трамп сообщил о максимальном увеличении добычи нефти и газа в стране.