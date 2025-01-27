"Найпотужніші санкції з 2014 року": експерт розповів, що буде далі з експортом російської нафти

Росія все ще залишається гравцем на світовому енергетичному ринку. Усе завдяки експорту енергоносіїв, як-от нафти та газу. При цьому Захід в останні роки суттєво посилив санкцій тиск на цей сектор Росії.

Як нафтові санкції Заходу впливають на Росію

Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Сергій Макогон перш за все розповів про санкції проти російської нафти, які Захід запровадив в останні роки. Зокрема, він згадав про санкційну політику Європи щодо Росії, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Як змінилася ціна нафти Brent після нових закликів Трампа до ОПЕК

Йдеться про те, що червні 2022 року Європа ввела санкційні обмеження на російську нафта, а з 2023 року перестала імпортувати нафту та нафтопродукти з Росії. При цьому декілька країн отримали тимчасове виключення з цих санкцій, оскільки у них тоді не було можливості отримувати нафту з інших джерел:

Угорщина,

Словаччина,

Чехія.

Макогон додав, що на сьогодні ситуація змінилася і вище згадані країни мають можливість імпортувати нафту не з Росії. Тож експерт висловив надію, що транзит російської нафти через Україну буде припинений. Нагадаємо, що у Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти.

Сергій Макогон Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Що стосується нових санкцій, то вони стосуються більше експорту російської нафти та інших країн. Тому що торік Росія отримала третину, майже 33%, свого доходу до бюджету, а це десь 108 мільярдів доларів США внаслідок експорту нафти та газу.

Зі слів експерта, у США та Великій Британії усвідомлюють, що війну Росії проти України не вийде зупинити поки росіяни будуть отримувати значний дохід від нафтового експорту. Це сприяло запровадженню санкцій, які направлені на найбільших виробників нафти в Росії, 83 танкери, що використовують для транспортування сировини, страхові компанії та компанії з управління тощо.

Сергій Макогон Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Я вважаю, що це найпотужніший пакет санкцій проти російської нафти, починаючи з 2014 року. Зараз 80% російської нафти та газу переправляється до Китаю та Індії. Таким чином, ці країни, по-перше, вимагатимуть додаткові дисконти від Росії, а по-друге, збільшуватимуться транзакційні витрати для Росії, адже доведеться придумувати схеми для обходу нових обмежень.

Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" додав, що завдяки цьому Росія буде заробляти менше від експорту нафти. До того ж скорочується й обсяг нафти, яку експортує Росія. Згідно з оцінками, у 2025 році цей показник може впасти на 15%

Нагадаємо, що у січня вступили в дію так звані прощальні санкції адміністрації Джо Байдена. У зв'язку з цим банки в Індії почали блокувати платежі за російську нафту. Державні банки намагаються максимально обережно ставитися до таких платежів. Крім того, повідомляють, що Індія може почати купувати більше нафти з США.