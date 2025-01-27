Почему Украина до сих пор не прекратила транзит российской нефти

Экс-глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон эксклюзивно 24 Каналу рассказал о ситуации с транзитом российской нефти через Украину. В частности, он сообщил, что не понимает, почему Украина позволяет врагу продолжать транспортировать сырье через свою территорию.

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Макогон добавил, что ставит этот вопрос еще с весны 2024 года. По его словам, Украина за транзит российской нефти получает за транзит российской нефти 200 – 300 миллионов долларов, тогда как Москва зарабатывает 6 миллиардов долларов.

Сергей Макогон Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" То есть враг имеет в 30 раз больше. Что это за математика во время войны? Затем те 6 миллиардов возвращаются к нам в виде "Калибров", "Шахедов" и так далее.

Макогон вспомнил, что на одной из пресс-конференций глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина не имеет возможности прекратить транзит российской нефти, не нарушив соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Однако бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины отметил, что в этом соглашении предусмотрен пункт, в котором указано, что подписанты могут действовать вопреки соглашению, если это обусловлено национальной безопасностью.

Макогон заявил, что объяснение главы правительства о невозможности прекращения транзита российской нефти – это неправда. Мол, нет никаких обязательств, которые могут запретить Киеву принять решение "о прекращении транзита чего-то во время войны".

Сергей Макогон Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украина Мы воюем с Россией и в то же время, мы не можем прекратить транзит российской нефти через Украину, потому что есть какие-то там соглашения.

Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" добавил, что в июне 2022 года Европа ввела санкции против российской нефти даже несмотря на то, что там на тот момент также действовали сотни контрактов, которые были фактически разорваны из-за этого.

Макогон добавил, что ему сложно объяснить причину, почему Украина не прекратила транзит российской нефти. В то же время он одобрил законопроект о запрете транзита нефти, который был зарегистрирован в украинском парламенте, а также выразил надежду, что его поддержат. При этом эксперт добавил, что, к сожалению, правительство и СНБО до сих пор не смогли с этим ничего сделать.