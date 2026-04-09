В марте 2026 года Россия не смогла увеличить объемы отгрузки нефти, которая происходит через российские порты. На ситуацию даже не повлияло ослабление санкций со стороны США.

Почему Россия не смогла увеличить экспорт нефти?

Россия не смогла увеличить экспорт нефти, в частности из-за "инфраструктурных ограничений и форс-мажорных обстоятельств", сообщает СВРУ.

Обратите внимание! Форс-мажорными обстоятельствами россияне чаще всего называют атаки Украины на российскую портовую инфраструктуру.

Как показывают данные S&P Global Platts, в марте перевалка нефти в российских портах упала до 3,46 миллиона баррелей в сутки. В феврале это значение составляло – 3,49 миллиона баррелей в сутки.

А с нефтепродуктами ситуация следующая:

перевалка в марте сократилась до 2,19 миллиона баррелей;

в феврале она составляла – 2,21 миллиона баррелей.

В работе портовой инфраструктуры возникли значительные трудности. Например:

В порт Приморск в конце марта отгрузки упали с более чем 1,1 миллиона баррелей в сутки до 732 тысяч баррелей в сутки.

В Усть-Луге экспорт нефти сократился до 105 тысяч баррелей в сутки в течение 25 – 31 марта. Для сравнения, еще неделю до того объемы составляли – 471 тысячи баррелей в сутки.

Заметим, санкции против России США могут ослабить еще больше. Ведь Ормузский пролив так и не был открыт, сообщает Semafor.

