Экспорт этой нефти достиг самого низкого уровня за 6 лет

Экспорт сырой нефти из Ирана достиг самого низкого уровня за последние 6 лет. Такая ситуация, в частности, является следствием того, что США продолжают свою блокаду.

Какова ситуация с экспортом нефти из Ирана?

Сейчас иранский экспорт сырой нефти и конденсата упал значительно ниже 300 000 баррелей, сообщает Reuters.

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Как показывают данные Vortexa, средний объем экспорта Ирана в мае составил – 209 000 баррелей в сутки. Для понимания, в предыдущие месяцы объемы были значительно выше:

апрель – 1,34 миллиона баррелей в сутки;

март – 1,9 миллиона баррелей.

Нынешний уровень самый низкий, начиная с конца 2019 года. Напомним, это был именно тот период, когда Трамп проводил политику максимального давления на Иран еще во время своего первого срока президентства.

Ключевыми движущими силами, похоже, являются сбои вокруг Ормузского пролива, военно-морская блокада США, направлена на суда, входящих в иранские порты или выходят из них, а также шире нежелание владельцев, операторов, страховщиков и контрагентов подвергать суда и экипажи на текущие условия безопасности,

– отметила аналитик Vortexa Клэр Юнгман.

Интересно, что по данным Kpler, объемы иранской нефти на судах уменьшаются. Потому что все больше иранских танкеров разгружается в Китае.

Какова ситуация с блокадой США?