Почему Россия выплачивает средства НПЗ?

Доходы России от реализации нефти и газа росли. Этому способствовала ситуация на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

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Как показывают данные российского Минфина:

В мае российское правительство выплатило НПЗ примерно 204,3 миллиарда рублей. Согласно теперешнему курсу, это 2,8 миллиарда долларов. Для понимания, этот показатель почти в 5 раз больше чем в аналогичный период 2025 года.

В апреле же было выплачено 207,5 миллиарда рублей. Сейчас это самый высокий показатель с декабря 2023 года.

Платежи, которые частично компенсируют нефтеперерабатывающим заводам разницу в ценах на транспортное топливо в России и за рубежом, резко выросли после роста мировых рынков из-за войны с Ираном. Субсидии имеют решающее значение для российских производителей топлива, которые в течение последних нескольких месяцев почти ежедневно подвергались атакам украинских дронов,

– говорится в сообщении.

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Нужно понимать, что в России стремительно снижается уровень переработки нефти именно из-за регулярных атак украинских беспилотников. Сейчас этот показатель самый низкий за последние 16 лет. Чтобы избежать кризиса, Москва уже запретила экспорт авиационного топлива.

Если бы не эти выплаты для НПЗ, в российский бюджет поступило бы больше денег. Ведь Россия получила значительные поступления от реализации нефти и газа. Эти суммы большие именно на фоне роста нефтяных цен из-за кризиса в Персидском заливе.

Интересно! На значительный рост цены на российскую нефть указывает в частности то, что Минфин России проводил майские расчеты считая средней стоимость – 94,87 доллара за баррель. Для понимания, это на 73% больше чем в аналогичный период прошлого года.

Почему Россия зависима от доходов за нефть и газ?