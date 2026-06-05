Какова ситуация с экспортом нефти из Ирана?
Сейчас иранский экспорт сырой нефти и конденсата упал значительно ниже 300 000 баррелей, сообщает Reuters.
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Как показывают данные Vortexa, средний объем экспорта Ирана в мае составил – 209 000 баррелей в сутки. Для понимания, в предыдущие месяцы объемы были значительно выше:
- апрель – 1,34 миллиона баррелей в сутки;
- март – 1,9 миллиона баррелей.
Нынешний уровень самый низкий, начиная с конца 2019 года. Напомним, это был именно тот период, когда Трамп проводил политику максимального давления на Иран еще во время своего первого срока президентства.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ключевыми движущими силами, похоже, являются сбои вокруг Ормузского пролива, военно-морская блокада США, направлена на суда, входящих в иранские порты или выходят из них, а также шире нежелание владельцев, операторов, страховщиков и контрагентов подвергать суда и экипажи на текущие условия безопасности,
– отметила аналитик Vortexa Клэр Юнгман.
Интересно, что по данным Kpler, объемы иранской нефти на судах уменьшаются. Потому что все больше иранских танкеров разгружается в Китае.
Какова ситуация с блокадой США?
США ввели свою блокаду еще 13 апреля. Таким образом Вашингтон пытался давить на Тегеран. Американские силы осуществляют блокаду именно иранских портов в зоне Ормузского пролива.
Иран продолжает свою блокаду Ормузского пролива. Он полностью перекрыл этот путь. Из-за таких изменений рынок нефти испытывает значительный кризис. Нужно понимать, что именно через Ормуз проходила пятая часть мировых нефти и газа.
Сейчас аналитики считают, что если блокада США продлится еще 2 месяца, то Иран может исчерпать запасы нефти. А это именно то сырье, которое активно поставляется в Китай. Нужно понимать, что Пекин является основным покупателем иранской нефти.