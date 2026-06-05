Какова ситуация с экспортом нефти из Ирана?

Сейчас иранский экспорт сырой нефти и конденсата упал значительно ниже 300 000 баррелей, сообщает Reuters.

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Как показывают данные Vortexa, средний объем экспорта Ирана в мае составил – 209 000 баррелей в сутки. Для понимания, в предыдущие месяцы объемы были значительно выше:

апрель – 1,34 миллиона баррелей в сутки;

март – 1,9 миллиона баррелей.

Нынешний уровень самый низкий, начиная с конца 2019 года. Напомним, это был именно тот период, когда Трамп проводил политику максимального давления на Иран еще во время своего первого срока президентства.

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Ключевыми движущими силами, похоже, являются сбои вокруг Ормузского пролива, военно-морская блокада США, направлена на суда, входящих в иранские порты или выходят из них, а также шире нежелание владельцев, операторов, страховщиков и контрагентов подвергать суда и экипажи на текущие условия безопасности,

– отметила аналитик Vortexa Клэр Юнгман.

Интересно, что по данным Kpler, объемы иранской нефти на судах уменьшаются. Потому что все больше иранских танкеров разгружается в Китае.

Какова ситуация с блокадой США?