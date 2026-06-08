Россия сокращает экспорт нефти: стала известна причина
В июне Россия планирует сократить экспорт сырой нефти. В то же время она планирует увеличить работу НПЗ. Такая ситуация является следствием нарастающего дефицита топлива.
Что известно об экспорте российской нефти?
Нужно понимать, что экспорт российской нефти упал с начала 2026 года. Этому способствовали атаки Украины, сообщает Reuters.
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Если опираться на предварительные данные, ситуация изменится так:
- объемы отгрузки сырой нефти из западных портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в течение мая составляли – 2,5 миллиона баррелей в день;
- а в июне они, предположительно, составят – 1,7 миллиона баррелей в день.
Завершение работ по техническому обслуживанию и ремонту позволит российским нефтеперерабатывающим заводам увеличить пропускную способность на фоне сезонного роста спроса на топливо и дефицита, о котором сообщалось в некоторых регионах, но снижение производства означает, что дополнительное сырье для переработки придется перенаправить с экспорта,
– сообщает издание, опираясь на источники
Сейчас аналитики считают, что Россия хочет увеличить переработку сырой нефти в июне на ориентировочно 250 000 – 400 000 баррелей в сутки. А вот восстановление добычи продлится значительно дольше.
Какова ситуация с добычей нефти в России сейчас?
- В апреле уровень добычи российской нефти ощутимо упал. На это повлияли атаки украинских беспилотников. Некоторые российские НПЗ сократили деятельность, а часть – полностью закрылась на ремонт.
- Падение уровня добычи нефти в России в течение апреля стало крупнейшим за последние 6 лет. То есть, с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. В мае ситуация ощутимо не улучшилась.