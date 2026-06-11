Определен крупнейший экспортер нефти в мире: это не Саудовская Аравия

США стали крупнейшим экспортером нефти в мире. Они обогнали Саудовскую Аравию и Россию. Ранее именно эти страны доминировали в нефтяном секторе.

Какие изменения произошли на нефтяном рынке?

Нефтяной рынок ощутимо изменился из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает, Reuters.

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Нужно понимать, что именно из-за ближневосточной войны был закрыт Ормузский пролив. А это чрезвычайно важный путь. Раньше по нему проходила пятая часть мировой нефти и газа.

Подъем США на первое место знаменует впечатляющий поворот для страны, которая десятилетиями зависела от нефти с Ближнего Востока и страдала от нефтяного эмбарго, введенного некоторыми членами ОПЕК в 1973 году в ответ на поддержку Израиля со стороны США,

– отмечает издание.

Нужно понимать, что позиции США сильно изменились именно после 2010 года. Тогда там резко выросла добыча нефти и газа.

Обратите внимание! Сначала США стали крупнейшим производителем газа, а теперь и нефти.

Свою роль сыграло и то, что:

экспорт Саудовской Аравии ограничен именно из-за войны на Ближнем Востоке;

а российский экспорт ограничен санкциями.

Как показывают данные Vortexa, в мае экспорт нефти из США увеличился. Он достиг 10,5 миллиона баррелей в сутки.

А вот майский экспорт других лидеров составил:

из России – 7 миллионов баррелей в сутки;

из Саудовской Аравии – 5,9 миллиона баррелей в сутки.

У Вашингтона появился новый инструмент, о котором они не подозревали до войны с Ираном – энергетический экспорт,

– подчеркнула представительница компании Kpler, Мишель Брухард.

Каким ранее был уровень экспорта лидеров на рынке нефти?