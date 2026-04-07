Ирак может восстановить экспорт нефти до довоенного уровня за неделю, но есть 2 условия
Ирак может возобновить экспорт сырой нефти до почти 3,4 миллиона баррелей в день за неделю. Это произойдет, если закончится война в Иране, а также – откроется Ормузский пролив.
Что известно о возобновлении экспорта Ираком?
Нужно понимать, что Ирак потерпел наибольшее падение нефтяных доходов из-за перекрытия Ормузского пролива, сообщает Reuters.
Такая ситуация в Ираке, фактически, сложилась из-за отсутствия альтернативных поставок, сообщает Reuters. В то же время страна имеет возможность быстро восстановиться. То есть, вернуться к уровню, что был до начала конфликта на Ближнем Востоке.
Обратите внимание! Уровень добычи в Ираке до конфликта составлял – 4,3 миллиона баррелей в сутки.
Мы не получили никаких официальных документов о разрешении на проход иракских танкеров,
– отметил глава иракской нефтяной компании Basra Oil Company Бассем Абдул Карим.
Важно! Бассем Абдул Карим отметил, что существуют только устные договоренности.
Сейчас Ирак добывает примерно 900 тысяч баррелей в день. Еще в марте иракская добыча нефти снизилась почти на 80%.
Для понимания, ситуация выглядит так:
- добыча на месторождении Румайла снизилась до почти 400 тысяч баррелей в сутки, ранее она составляла – 1,35 миллиона баррелей в сутки;
- на месторождении Зубайр до почти 300 тысяч баррелей в сутки.
Несколько меньших месторождений эксплуатируются на ограниченных уровнях, чтобы обеспечить непрерывную добычу попутного газа, который используется для производства электроэнергии в стране, тогда как остановки на других объектах использовались как возможность для проведения технического обслуживания,
– указал Абдул Карим.
Какова ситуация с нефтью в Ираке сейчас?
В Ираке ухудшается ситуация с нефтью. Ведь перекрытие Ормузского пролива блокирует экспорт. Нужно понимать, что Ирак производит больше сырой нефти чем потребляет.
Напомним, Ормузский пролив перекрыт с начала конфликта на Ближнем Востоке. Из-за закрытия этого пути резко взлетели цены на нефть. Сейчас через Ормуз могут проходить суда, но только те, которые получили на это разрешение от Ирана. Тегеран продолжает блокировать этот путь, в частности, благодаря беспилотникам.
Иракская инфраструктура подвергалась атакам во время конфликта на Ближнем Востоке. В частности, в субботу дроны атаковали месторождение Румайла (его использовали американские нефтегазовые компании).