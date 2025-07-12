Продает ли Украина нефть за границу и в какие страны
- Украина экспортирует нефть и нефтепродукты в ограниченных объемах, не имея больших запасов, по сравнению с крупными экспортерами.
- В 2023 году основными покупателями украинской нефти были Литва, Гонконг и США.
Украина не является и никогда не была крупным экспортером нефти. Впрочем некоторый объем "черного золота" все же продается за границу.
Продает ли Украина нефть за границу?
Украина экспортирует нефть и нефтепродукты, хотя в очень ограниченных объемах. Это не является основным источником дохода для страны, поскольку страна не имеет больших запасов нефти по сравнению с ведущими экспортерами, пишет 24 Канал со ссылкой на Портал данных добывающей отрасли Украины.
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В какие страны Украина продает нефть?
В 2023 году украинская нефть экспортировалась преимущественно в:
- Литву – 7,96 миллионов долларов;
- Гонконг – 2,61 миллиона долларов;
- США – 2,04 миллиона долларов.
В 2022 году экспортировано нефти на сумму 71,96 миллиона долларов.
Важно! В 2021 году (последние официальные данные) в Украине было добыто 1,6 миллиона тонн нефти.
Кроме того, в 2021 году экспорт нефти из Украины составил 27 миллионов долларов – весь объем (90 тысяч тонн) купила Румыния. Общий объем экспорта нефти в Украине и нефтепродуктов значительно меньше, чем объем импорта.
Примечательно! По оценкам на конец 2021 года, Украина имела примерно 78,5 миллиона тонн нефти добывающих запасов нефти.