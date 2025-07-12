Продает ли Украина нефть за границу?

Украина экспортирует нефть и нефтепродукты, хотя в очень ограниченных объемах. Это не является основным источником дохода для страны, поскольку страна не имеет больших запасов нефти по сравнению с ведущими экспортерами, пишет 24 Канал со ссылкой на Портал данных добывающей отрасли Украины.

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В какие страны Украина продает нефть?

В 2023 году украинская нефть экспортировалась преимущественно в:

Литву – 7,96 миллионов долларов;

Гонконг – 2,61 миллиона долларов;

США – 2,04 миллиона долларов.

В 2022 году экспортировано нефти на сумму 71,96 миллиона долларов.

Важно! В 2021 году (последние официальные данные) в Украине было добыто 1,6 миллиона тонн нефти.

Кроме того, в 2021 году экспорт нефти из Украины составил 27 миллионов долларов – весь объем (90 тысяч тонн) купила Румыния. Общий объем экспорта нефти в Украине и нефтепродуктов значительно меньше, чем объем импорта.

Примечательно! По оценкам на конец 2021 года, Украина имела примерно 78,5 миллиона тонн нефти добывающих запасов нефти.