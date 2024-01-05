Экспорт нефти из России столкнулся с трудностями: все из-за санкций США

Потоки нефти из России могут столкнуться с серьезными трудностями из-за действий США. Страна ужесточила санкции, направленные против торговцев и судоходных компаний, перевозящих нефть оккупанта.

Проблемы с экспортом нефти

В течение декабря около 14 танкеров нефти, следовавших в Индию останавливались, разворачивались или вообще отключали оборудование отслеживания. На их борту находится 11 миллионов баррелей нефти.

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В дальнейшем власти Москвы и западных стран будут пристально наблюдать за судьбой кораблей. В США пытаются найти способ ограничить доступ России к нефтедолларам, но при этом не навредить объемам поставок ресурса.

Правительство Индии заявило, что сократил российский импорт нефти из-за высоких цен, а в Нью-Дели опровергли слухи о логистических трудностях с оплатой России. Больше проблем с нефтью "Сокол", которая транспортируется с востока страны, но ресурс от Urals тоже имеет свои задержки.

Уже через несколько недель после того, как США ввели самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот", у Москвы стали появляться признаки проблем с экспортом.

Россия часто пользуется разными схемами, чтобы обойти ценовой предел "Большой семерки". В частности, она привлекает тайных торговцев и огромный флот судов с неопределенным собственником и страховкой. Есть вероятность, что часть из 14 танкеров отперла сигнал слежения, чтобы тайно доставлять российский груз в пункт назначения.

В ОАЭ заблокировали экспорт российской нефти в Индию

Индия расплачивается с Россией за нефть в валюте ОАЭ, то есть дирхамах. Источники Reuters сообщили, что в банке ОАЭ не разрешили для ООО "Сахалин-1" открыть счет, что вызвало немало проблем, ведь компания занималась грузами, направлявшимися в Indian Oil Corp.

Из-за отсутствия разрешения Россия не может получить свои деньги и потому около 5 миллионов баррелей российской нефти застряли по пути в Индию. В настоящее время они плавают в Индийском океане и Бенгальском заливе.