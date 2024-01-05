Проблемы с экспортом нефти
В течение декабря около 14 танкеров нефти, следовавших в Индию останавливались, разворачивались или вообще отключали оборудование отслеживания. На их борту находится 11 миллионов баррелей нефти.
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В дальнейшем власти Москвы и западных стран будут пристально наблюдать за судьбой кораблей. В США пытаются найти способ ограничить доступ России к нефтедолларам, но при этом не навредить объемам поставок ресурса.
Правительство Индии заявило, что сократил российский импорт нефти из-за высоких цен, а в Нью-Дели опровергли слухи о логистических трудностях с оплатой России. Больше проблем с нефтью "Сокол", которая транспортируется с востока страны, но ресурс от Urals тоже имеет свои задержки.
Россия часто пользуется разными схемами, чтобы обойти ценовой предел "Большой семерки". В частности, она привлекает тайных торговцев и огромный флот судов с неопределенным собственником и страховкой. Есть вероятность, что часть из 14 танкеров отперла сигнал слежения, чтобы тайно доставлять российский груз в пункт назначения.
В ОАЭ заблокировали экспорт российской нефти в Индию
Индия расплачивается с Россией за нефть в валюте ОАЭ, то есть дирхамах. Источники Reuters сообщили, что в банке ОАЭ не разрешили для ООО "Сахалин-1" открыть счет, что вызвало немало проблем, ведь компания занималась грузами, направлявшимися в Indian Oil Corp.
Из-за отсутствия разрешения Россия не может получить свои деньги и потому около 5 миллионов баррелей российской нефти застряли по пути в Индию. В настоящее время они плавают в Индийском океане и Бенгальском заливе.