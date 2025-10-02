Россия возобновила поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу. Это произошло на фоне растущего спроса. Также свою роль сыграли атаки Украины по российским НПЗ.

Какую поддержку от Беларуси получает Россия?

Возобновление поставок произошло почти через год после начала перерыва, который длится с осени 2024, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

С июля по сентябрь 2025 года на торгах в целом было реализовано – 96,9 тысячи тонн белорусских нефтепродуктов. Это на 36% больше чем в аналогичный период прошлого года.

По сравнению с августом, в сентябре продажи с белорусских НПЗ изменились так:

бензина выросли на 168%;

дизельного топлива – на 83%.

Россия и Беларусь продолжают сотрудничество в военно-промышленной сфере. На выставке "ННОПРОМ. Беларусь" оршанское предприятие "Кидма тек" (производитель автоматов, снайперских винтовок, глушителей, патронов и оптики) подписало контракт с российским Тульским патронным заводом,

– отмечает разведка.

Официально, благодаря этому контракту должна осуществляться поставка продукции, которая определяется как гражданская. Вместе с этим, ранее стало известно, что "Кидма тек" работает именно для обеспечения военных нужд.

Интересно! Оба указанные предприятия находятся под санкциями.

Что происходит с российской экономикой сейчас?