Почему состояние Маска так увеличилось?

В среду акции Tesla выросли почти на 4%. Это увеличило состояние Маска почти на 9,3 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Интересно! Стоимость акций Tesla удвоилась почти вдвое после того, как Маск объявил об уходе с должности главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

После этих изменений Tesla "восстановилась" в пределах 10% от исторического максимума. Теперь 12% акций, принадлежащих Маску, оцениваются в 191 миллиард долларов.

Также Маск имеет значительное состояние, благодаря:

SpaceX, которая сейчас оценивается в 400 миллиардов долларов. Маск владеет 42% акций компании стоимостью ориентировочно – 168 миллиардов долларов.

Также прибыли Маску приносит xAI Holdings. Эта компания оценивается в 113 миллиардов долларов. Маск владеет 53% ее акций, которые имеют стоимость – 60 миллиардов долларов.

Как Маск может стать триллионером?

В сентябре совет директоров Tesla предложил Маску интересные условия. Бизнесмен может получить рекордный пакет оплаты труда, который даст ему дополнительные акции на сумму до 1 триллиона долларов.

В то же время это произойдет только в случае, если Tesla сможет достичь невероятных показателей эффективности. В частности, компания должна увеличить рыночную капитализацию в 8 раз в течение 10 лет, пока "действует вознаграждение". Маск настаивает, что эти выплаты ему нужны в первую очередь не как деньги.

Илон Маск Бизнесмен, ученый Речь идет не о "компенсации", а о том, что я имею достаточное влияние на Tesla, чтобы обеспечить безопасность, если мы создадим миллионы роботов. Если меня в будущем могут просто выгнать консалтинговые фирмы-активисты-акционеры, которые даже сами не владеют акциями Tesla, мне такое будущее некомфортно.

Получается, что при сохранении таких темпов, Маск имеет возможность стать первым в мире триллионером к марту 2033 года. Ведь именно в это время наступит первая из 2 дат, когда вступит в силу его пакет выплат Tesla.

Что известно о Маске и его компаниях сейчас?

Макс хочет создать конкурента для Википедии. Этот сервис должен действовать на основе искусственного интеллекта Grok.

Недавно стало известно о массовом оттоке топ-менеджеров из Tesla и xAI. Основными причинами увольнений является изнурительный темп работы и неожиданные решения Маска, сообщает Financial Times.

Обратите внимание! Между Трампом и Маском ранее возникла ссора. Однако недавно стало известно об их вероятном примирении. На это, в частности, указывает разговор бывших соратников на похоронах Кирка.