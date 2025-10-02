Росія відновила поставки бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу. Це сталося на фоні зростаючого попиту. Також свою роль відіграли атаки України по російських НПЗ.

Яку підтримку від Білорусі отримує Росія?

Відновлення постачання відбулося майже через рік після початку перерви, яка триває з осені 2024, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

З липня по вересень 2025 року на торгах загалом було реалізовано – 96,9 тисячі тонн білоруських нафтопродуктів. Це на 36% більше ніж в аналогічний період торік.

Порівняно з серпнем, у вересні продажі з білоруських НПЗ змінились так:

бензину зросли на 168%;

дизельного пального – на 83%.

Росія та Білорусь продовжують співпрацю у військово-промисловій сфері. На виставці "ННОПРОМ. Білорусь" оршанське підприємство "Кідма тек" (виробник автоматів, снайперських гвинтівок, глушників, патронів та оптики) підписало контракт із російським Тульським патронним заводом,

– наголошує розвідка.

Офіційно, завдяки цьому контракту має здійснюватись постачання продукції, яка визначається як цивільна. Разом з цим, раніше стало відомо, що "Кідма тек" працює саме для забезпечення військових потреб.

Цікаво! Обидва вказані підприємства перебувають під санкціями.

Що відбувається з російською економікою зараз?