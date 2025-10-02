Какую поддержку от Беларуси получает Россия?

Возобновление поставок произошло почти через год после начала перерыва, который длится с осени 2024, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Может стать первым в мире триллионером: Маск получил невероятное предложение

С июля по сентябрь 2025 года на торгах в целом было реализовано – 96,9 тысячи тонн белорусских нефтепродуктов. Это на 36% больше чем в аналогичный период прошлого года.

По сравнению с августом, в сентябре продажи с белорусских НПЗ изменились так:

бензина выросли на 168%;

дизельного топлива – на 83%.

Россия и Беларусь продолжают сотрудничество в военно-промышленной сфере. На выставке "ННОПРОМ. Беларусь" оршанское предприятие "Кидма тек" (производитель автоматов, снайперских винтовок, глушителей, патронов и оптики) подписало контракт с российским Тульским патронным заводом,

– отмечает разведка.

Официально, благодаря этому контракту должна осуществляться поставка продукции, которая определяется как гражданская. Вместе с этим, ранее стало известно, что "Кидма тек" работает именно для обеспечения военных нужд.

Интересно! Оба указанные предприятия находятся под санкциями.

Что происходит с российской экономикой сейчас?