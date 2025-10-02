Яку підтримку від Білорусі отримує Росія?
Відновлення постачання відбулося майже через рік після початку перерви, яка триває з осені 2024, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
З липня по вересень 2025 року на торгах загалом було реалізовано – 96,9 тисячі тонн білоруських нафтопродуктів. Це на 36% більше ніж в аналогічний період торік.
Порівняно з серпнем, у вересні продажі з білоруських НПЗ змінились так:
- бензину зросли на 168%;
- дизельного пального – на 83%.
Росія та Білорусь продовжують співпрацю у військово-промисловій сфері. На виставці "ННОПРОМ. Білорусь" оршанське підприємство "Кідма тек" (виробник автоматів, снайперських гвинтівок, глушників, патронів та оптики) підписало контракт із російським Тульським патронним заводом,
– наголошує розвідка.
Офіційно, завдяки цьому контракту має здійснюватись постачання продукції, яка визначається як цивільна. Разом з цим, раніше стало відомо, що "Кідма тек" працює саме для забезпечення військових потреб.
Цікаво! Обидва вказані підприємства перебувають під санкціями.
Що відбувається з російською економікою зараз?
Кризовою стала ще одна російська галузь. Відчутно скоротився експорт пшениці з Росії. Зокрема, така ситуація виникла через те, що на ринку сильно посилюється конкуренція.
Також в Росії відчуває погіршення вугільна галузь. Саме в цій сфері збільшується кількість збиткових підприємств, наголошує СЗРУ.
Прогноз відносно російського ВВП значно погіршився. У 2025 році тепер очікується зростання 1%, раніше передбачалось – 2,5%.