Яку підтримку від Білорусі отримує Росія?

Відновлення постачання відбулося майже через рік після початку перерви, яка триває з осені 2024, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

З липня по вересень 2025 року на торгах загалом було реалізовано – 96,9 тисячі тонн білоруських нафтопродуктів. Це на 36% більше ніж в аналогічний період торік.

Порівняно з серпнем, у вересні продажі з білоруських НПЗ змінились так:

бензину зросли на 168%;

дизельного пального – на 83%.

Росія та Білорусь продовжують співпрацю у військово-промисловій сфері. На виставці "ННОПРОМ. Білорусь" оршанське підприємство "Кідма тек" (виробник автоматів, снайперських гвинтівок, глушників, патронів та оптики) підписало контракт із російським Тульським патронним заводом,

– наголошує розвідка.

Офіційно, завдяки цьому контракту має здійснюватись постачання продукції, яка визначається як цивільна. Разом з цим, раніше стало відомо, що "Кідма тек" працює саме для забезпечення військових потреб.

Цікаво! Обидва вказані підприємства перебувають під санкціями.

Що відбувається з російською економікою зараз?