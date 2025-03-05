Илон Маск потерял миллиарды долларов

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, который сегодня приближен к Дональду Трампу, стремительно теряет деньги. Его компания серьезно пострадала после введения пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Только за один день Маск потерял 9,10 миллиарда долларов. Главная причина – это обвал акций Tesla. Только за сегодня ценные бумаги производителя электрокаров подешевели на 4,43%, а с начала года – почти на 29%, согласно данным Google Финансы. Более того, ценные бумаги потеряли 45% в цене от пикового значения, которое зафиксировали в конце 2024 года.

К теме! Рыночная капитализация компании составляет 852,43 миллиарда долларов. Tesla в 2025 году потеряла место в клубе компаний с капитализацией в триллион долларов.

С начала года Илон Маск стал беднее на 96,5 миллиарда долларов. Однако бизнесмен остается самым богатым человеком в мире с капиталом в размере 336 миллиардов долларов. Разрыв между первым и вторым местом в рейтинге на данный момент составляет 110 миллиардов долларов, поскольку состояние Марка Цукерберга оценили в 226 миллиардов долларов.