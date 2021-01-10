Всемирно известный экономист и лауреат Нобелевской премии Пол Кругман размышляет в своей колонке над "смертью" наследия Рональда Рейгана и предупреждает власти США.

Президент и Конгресс обещали помощь – и она пришла. Но не в том виде, как многие ожидали. Между тем один из столпов, на котором держалась американская политика, наконец умер – речь о Рейгане и его "рейганомике". Которая, как пишет Пол Кругман, наконец умерла. 24 канал предоставляет перевод колонки NYT.

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Правительство начало работать, наконец

Колеса государственной машины все же завелись, когда стало совсем тяжело / Фото CNN

Возможно, все дело в визуальных эффектах. На самом деле, очень сложно понять, какие аспекты реальности попадают в пузырь Дональда Трампа, который постоянно сужается. И я счастлив сказать, что после 20 января нам не придется больше переживать, что происходит в его не таком прекрасном мозге. Возможно, он понял, как выглядит игра в гольф, когда миллионы американцев потеряли свои субсидии по безработице.

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Как бы там ни было, но он наконец подписал законопроект экономической помощи, который продлит выплаты еще на несколько месяцев. И это не только безработные выдохнули с облегчением. Фьючерсы на фондовом рынке – они не являются показателем восстановления экономики, но все равно – выросли. Goldman Sachs прогнозирует экономический рост уже в 2021 году.

Итак, 2020 год закончился второй демонстрацией урока, который мы должны были изучить еще весной: во времена кризиса, правительственная помощь нуждающимся людям – хорошая вещь не только для них, но для всей нации. Или, если сказать это несколько иначе, в 2020 году рейганизм умер.

И под рейганизмом я (Пол Кругман – 24) понимаю не только "вуду-экономику" и заявления, что снижение налогов имеют волшебную силу и решат все проблемы. В конце концов, никто в это не верит, кроме некоторых шарлатанов и всей Республиканской партии.

"Вуду-экономика"

Или "экономика предложения". Фраза президента Джорджа Буша-старшего по отношению к Рейгану. Это было до того, как он стал его вице-президентом в 1980. Суть в том, что реформ со стороны президента будет недостаточно, чтобы омолодить экономику и повысить предложение, зато сильно увеличит государственный долг. Рейган же выступал за снижение налога на прибыль, стимуляцию роста, накопление капитала.

Система работает как надо

Нет, мое видение рейганизма несколько шире: помощь нуждающимся всегда имеет неприятные последствия. Единственный способ улучшить жизнь обычных людей – сделать богатых богаче и дождаться, пока льготы не потекут рекой вниз. И, как говорил сам Рейган, самыми страшными словами в английском языке являются "Я из правительства, я здесь, чтобы помочь".

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Что ж, в 2020 году правительство действительно было здесь и помогло. Конечно, Трамп постоянно продвигал снижение налогов на зарплату (это не поможет тем, кто потерял работу), даже неудачно попытался остановить сбор налогов через исполнительную власть. Ох, также новый пакет помощи включает в себя налоговые каникулы для бизнес-ланчей на несколько миллиардов долларов США.

Будто ланч с тремя мартини – достойный ответ на коронавирусную депрессию. Рейгановская враждебность к американцам в затруднительном положении осталась. Были некоторые политики и экономисты, доказывавшие – с аргументами в зубах – что выплаты безработным лишь усугубляют безработицу, ибо стимулируют отказываться от вакансий.

Немного шокирующе, на фоне всего изложенного выглядит тот факт, что американская экономическая политика отреагировала довольно неплохо на истинные потребности нации, которую закрыли в локдауне из-за смертельного вируса. Займы в бизнесе были списаны, если их использовали для поддержания зарплат. Это уменьшило страдания. Прямые выплаты большей части взрослых не были лучшей таргетированной политикой в истории, но увеличили личные доходы.

Население в США за чертой бедности в 2018. Лидеры – два южных штаты / Карта FactsMaps

Все эти "большие вмешательства" сработали. Несмотря на карантин и временное уничтожение 22 млн рабочих мест, бедность уменьшилась, пока помощь поступала. Видимых темных сторон нет. На самом деле, не было индикаторов, что выплаты сдерживают людей от принятия новой работы, когда она появлялась. Восстановление занятости началось в период с апреля по июль, когда 9 млн американцев вышли на новые должности.

Огромные заимствования не привели к тяжелым последствиям и дефициту, как всегда прогнозировали. Процентные ставки оставались низкими, инфляция – спокойной. Единственная проблема правительства – отключили помощь рано. Она (на самом деле, невероятная) должна была продолжаться, пока коронавирус свирепствовал. Этот факт неявно признали в обеих партиях, когда с готовностью приняли второй пакет спасения. Но Трамп не был так готов подписать его и попытался уклониться.

Действительно, некоторая поддержка должна продолжаться и после широкомасштабной вакцинации. Что мы изучили прошлой весной: адекватно фондированные государственные программы могут серьезно уменьшить бедность. Зачем же забывать этот урок, как только пандемия кончится?

Политика как зомби

Теперь, когда я говорю, что рейганизм умер в 2020 году, я не имею в виду конец аргументов на эту тему от некоторых ожидаемых людей. "Вуду-экономика" слишком сильно встроена в современную Республиканскую партию и слишком полезна для миллиардеров-доноров, которые хотят снижения налогов. Ее нельзя "проклясть и забыть" с помощью неудобных фактов.

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Оппозиция по помощи безработным и бедным никогда не была основана на доказательствах. Ее корни – в элитизме и расовой враждебности. Поэтому мы до сих пор слышим о чудодейственной силе "срезания налогов" и зле государства всеобщего благосостояния. Но если рейганизм до сих пор будет где-то рядом, он будет зомби еще больше, чем раньше. Эту доктрину должны были убить, столкнув с реальностью, даже если она продолжает поедать мозги политиков.

2020 говорит нам еще о таком уроке: в кризисе и – до некоторой степени – в спокойные времена, правительство может сделать многое, чтобы улучшить жизнь людей. Мы должны больше всего бояться правительства, которое отказывается делать свою работу.