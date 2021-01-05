Аналитики назвали главные риски 2021: чего ожидать
Аналитики назвали главные риски на 2021 год, с которыми могут столкнуться государства, международная политика, индустрии и институты. Такой список поможет компаниям и инвесторам делать правильные прогнозы.
Соответствующий рейтинг составила консалтинговая компания Eurasia Group.
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1. Разделение Америки
После президентских выборов в США определенная часть граждан страны сочтут новоизбранного президента Джо Байдена нелегитимным. Дональд Трамп до сих пор не признал результаты выборов – и это является уникальным случаем в американской истории, указывающий на раскол США.
Выборы США показали разделенность Америки / Фото Getty images
2. Пандемия коронавируса
Если пандемия коронавируса будет распространяться как в 2020 году, то это грозит не только жизни людей, но и политической стабильности и мировой экономике.
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Аналитики считают, что распределение вакцины разделит как общество, так и государства на состоятельных и не очень. Развивающиеся рынки в 2021 году почувствуют на себе долговой кризис. При росте инфляции и стоимости заимствований у них будет гораздо меньше возможностей, чем у США и Европы, чтобы смягчить экономический удар от COVID-19.
3. Борьба с изменением климата
Климатическая политика перейдет из глобального сотрудничества в глобальную конкуренцию. Давний подход Китая с использованием чистых технологий в промышленной политики столкнется с мощным климатических давлением Вашингтона.
Стремление к достижению чистых нулевых выбросов создаст огромные возможности для частного капитала. Однако победители и побежденные будут определяться политическими факторами не менее чем рыночными возможностями.
4. Напряженность в отношениях Китая и США
Напряжение отношений между Вашингтоном и Пекином на некоторое время ослабнет в заголовках новостей. Однако вакцинация, климатическая и техническая конкуренция в сочетании с древними спорами еще больше усложнит их конкуренцию.
Разногласия по торговле Гонконга, Тайваня и Южно-Китайского моря сохранятся и в 2021 году. В результате спорные вопросы могут привести к просчетам и эскалации кризиса.
5. Глобальный расчет данных
Замедление или прекращение свободного потока конфиденциальных данных через границы приведет к увеличению расходов компаний и подорвет популярные приложения и бизнес-модели в интернете.
Этот риск начинается с США и Китая, но на этом он не заканчивается. Пока революция 5G и искусственного интеллекта набирает обороты, правительства других стран обеспокоены, кто и как получает доступ к данным своих граждан.
6. Конфликт в киберпространстве
2021 станет годом, когда киберконфликт создаст беспрецедентные технологические и геополитические риски в киберпространстве. Нет единого фактора, который повышает риск крупной катастрофы в цифровой жизни. Ведь любой компьютер или смартфон может стать инструментом для входа хакеров, а работают преступники относительно безнаказанно.
7. Проблемы в экономике Турции
Через экономические неудачи и плохую реакцию на COVID-19 президент Турции Реджеп Эрдоган изо всех сил пытаться вернуть доверие избирателей.
Аналитики считают, что такая ситуация приведет к социальной напряжение и побуждать Эрдогана к новым внешнеполитических авантюр. Что интересно, в 2021 году президент Турции может остаться без помощи своих международных друзей.
Реджеп Эрдоган / Фото Getty images
8. Низкая цена на нефть
Из-за низких цен на нефть экономика стран Ближнего Востока получила болезненный удар. Правительства как Алжира, так и Ирана столкнулись с меньшим притоком денег в их бюджеты.
Эксперты говорят, что 2021 будет еще хуже, так как цены на нефть, так и останутся низкими. Правительства будут вынуждены сократить расходы, это нанесет вред уязвимым частным секторам и уменьшит количество рабочих мест. Реформы замедляться, а протестные настроения населения будут расти.
9. Отставка Ангелы Меркель
Ангела Меркель, которая находится у власти Германии с 2005 года, планирует уйти в отставку. Без немецкой лидера, которая была сильным и нейтральным переговорщиком в Европе, дипломатические усилия в решении энергетических и территориальных споров в Восточном Средиземноморье будут затруднены.
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Этого следует ожидать и в процессе урегулировании кипрских проблем. Аналитики убеждены, что ЕС станет более агрессивным, поскольку Франция подталкивает стран-членов к жестким отношениям с Турцией, повышая вероятность дипломатического разрыва.
Ангела Меркель / Фото Getty images
10. Политический кризис в Латинской Америке
На Латинскую Америку все больше надвигаются политические, социальные и экономические проблемы, с которыми она столкнулась еще до пандемии. Прежде всего до конца года на территории не будут проводить вакцинацию от COVID-19, кроме этого страны плохо подготовлены к борьбе с новой волной коронавируса.
В Аргентине и Мексике должны состояться выборы в законодательные органы, а избиратели в Чили, Эквадоре и Перу выбирать президента, поэтому политическое и экономическое давление усилятся.
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