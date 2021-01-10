Всесвітньо відомий економіст та лауреат Нобелівської премії Пол Кругман роздумує у своїй колонці над "смертю" спадщини Рональда Рейгана та попереджає владу США.

Президент та Конгрес обіцяли допомогу – і вона прийшла. Але не в тому вигляді як багато хто очікував. Тим часом один із стовпів, на якому трималася американська політика, нарешті помер – мова про Рейгана та його "рейганоміку". Яка, як пише Пол Кругман, нарешті померла. 24 канал надає переклад колонки NYT.

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Уряд почав працювати, нарешті

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Можливо, вся справа у візуальних ефектах. Насправді, дуже складно зрозуміти, які аспекти реальності потрапляють до бульбашки Дональда Трампа, яка постійно звужується. І я щасливий сказати, що після 20 січня нам не доведеться більше переживати, що відбувається у його не такому прекрасному мозку. Можливо, він зрозумів, як виглядає, граючи в гольф, коли мільйони американців втратили свої субсидії по безробіттю.

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Якби там не було, але він нарешті підписав законопроєкт економічної допомоги, який продовжить виплати ще на кілька місяців. І це не лише безробітні видихнули з полегшенням. Фьючерси на фондовому ринку – вони не є показником відновлення економіки, але все одно – зросли. Goldman Sachs прогнозує економічне зростання вже у 2021 році.

Отже, 2020 рік закінчився другою демонстрацією уроку, ямий ми мали вивчити ще навесні: у часи кризи, урядова допомога нужденним людям – гарна річ не лише для них, але для всієї нації. Або, якщо сказати це трохи інакше, у 2020 році рейганізм помер.

І під рейганізмом я (Пол Кругман – 24) розумію не тільки "вуду-економіку" та заяви, що зниження податків мають чарівну силу та вирішать всі проблеми. В кінці кінців, ніхто в це не вірить, окрім деяких шарлатанів та всієї Республіканської партії.

"Вуду-економіка" Або "економіка пропозиції". Фраза президента Джорджа Буша-старшого по відношенню до Рейгана. Це було до того, як він став його-віце-президентом у 1980. Суть у тому, що реформ з боку президента буде недостатньо, щоб омолодити економіку та підвищити пропозицію, натомість сильно збільшить державний борг. Рейган же виступав за зниження податку на прибуток, стимуляцію росту, накопичення капіталу.

Система працює як треба

Ні, моє бачення рейганізму дещо ширше: допомога нужденним завжди має неприємні наслідки. Єдиний спосіб покращити життя звичайних людей – зробити багатих багатшими і дочекатися, поки пільги не потекуть рікою вниз. І, як казав сам Рейган, найстрашнішими словами у англійській мові є "Я з уряду, я тут, щоб допомогти".

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Що ж, у 2020 році уряд дійсно був тут і допоміг. Звичайно, Трамп постійно просував зниження податків на зарплату (це не допоможе тим, хто втратив роботу), навіть невдало спробував зупинити збір податків через виконавчу владу. Ох, також новий пакет допомоги включає у себе податкові канікули для бізнес-ланчів на кілька мільярдів доларів США.

Ніби ланч з трьома мартіні – гідна відповідь на коронавірусну депресію. Рейганівська ворожість до американців у скрутному становищі лишилася. Були деякі політики та економісти, які доводили – з аргументами в зубах – що виплати безробітним лише посилюють безробіття, бо стимулюють відмовлятися від вакансій.

Трохи шокуюче, на фоні всього викладеного виглядає той факт, що американська економічна політика відреагувала доволі непогано на справжні потреби нації, яку закрили в локдауні через смертельний вірус. Позики у бізнесі були списані, якщо їх використовували для підтримки зарплат. Це зменшило страждання. Прямі виплати більшій частині дорослих не були найкращою таргетованою політикою в історії, але збільшили особисті прибутки.

Населення в США за межею бідності у 2018. Лідери – два південних штати / Карта FactsMaps

Усі ці "великі втручання" спрацювали. Незважаючи на карантин та тимчасове знищення 22 млн робочих місць, бідність зменшилась, поки допомога надходила. Видимих темних сторін немає. Насправді, не було індикаторів, що виплати стримують людей від прийняття нової роботи, коли вона з'являлась. Відновлення зайнятості почалося у період з квітня по липень, коли 9 млн американців вийшли на нові посади.

Величезні запозичення не призвели до важких наслідків та дефіциту, як завжди прогнозували. Процентні ставки лишалися низькими, інфляція –спокійною. Єдина проблема уряду – відімкнули допомогу зарано. Вона (насправді, неймовірна) мала продовжуватись, поки коронавірус лютував. Цей факт неявно визнали в обох партіях, коли з готовністю прийняли другий пакет порятунку. Але Трамп не був таким готовим його підписати та пробував ухилитись від цього.

Дійсно, деяка підтримка має тривати і після широкомасштабної вакцинації. Що ми вивчили минулої весни: адекватно фондовані державні програми можуть серйозно зменшити бідність. Чому ж забувати цей урок, як тільки пандемія скінчиться?

Політика як зомбі

Тепер, коли я кажу, що рейганізм помер у 2020 році, я не маю на увазі кінець аргументів на цю тему від деяких очікуваних людей. "Вуду-економіка" занадто сильно вбудована у сучасну Республіканську партію та занадто корисна для мільярдерів-донорів, які хочуть зменшення податків. Її не можна "прокляти та забути" за допомогою незручних фактів.

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Опозиція щодо допомоги безробітним та бідним ніколи не була заснована на доказах. Її корені – у елітізмі та расовій ворожості. Тому ми досі чуємо про чудодійну силу "зрізання податків" та зло держави загального добробуту. Але якщо рейганізм досі буде десь поряд, він буде зомбі ще більше, ніж раніше. Цю доктрину мали вбити, зіткнувши з реальністю, навіть якщо вона продовжує поїдати мізки політиків.

2020 каже нам ще про такий урок: у кризі та – до деякої міри – у спокійні часи, уряд може зробити багато, щоб покращити життя людей. Ми маємо найбільше боятися уряду, який відмовляється робити свою роботу.