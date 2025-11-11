Сюрприз для россиян к Новому году: российское правительство приняло важное решение

С 1 января 2026 года в России вырастет НДС. Теперь он будет составлять 22%. Несмотря на это повышение, российский бюджет и в дальнейшем будет испытывать кризис.

К чему приведет повышение НДС в России?

Это повышение налогов не приведет к уменьшению дефицита бюджета России, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Обратите внимание! Согласно оценкам, доходы от НДС в 2026 году станут меньше на 6,1 миллиарда долларов чем ожидает Минфин России.

Более того, рост налогов приведет к:

уменьшению уровня внутреннего спроса, это сократит поступления от акцизов и пошлин;

снижению прибыли предприятий из-за более высоких цен;

усилению инфляционного давления;

Центробанк России будет вынужден держать высокую учетную ставку еще как минимум несколько кварталов;

потери части доходов в регионах и так далее.

Это (рост НДС – 24 Канал) повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы,

– отмечает разведка.

Заметим, что НДС 22% – один из самых высоких в мире. Больший показатель, в частности, в Венгрии, там налог составляет – 27%.

Что важно знать о состоянии экономики России сейчас?