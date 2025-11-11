Укр Рус
Финансы Финансовые новости Сюрприз для россиян к Новому году: российское правительство приняло важное решение
11 ноября, 15:35
2

Сюрприз для россиян к Новому году: российское правительство приняло важное решение

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • С 1 января 2026 года в России НДС вырастет до 22%, что не уменьшит дефицит бюджета.
  • Повышение НДС приведет к уменьшению внутреннего спроса, снижению прибыли предприятий, усилению инфляции.

С 1 января 2026 года в России вырастет НДС. Теперь он будет составлять 22%. Несмотря на это повышение, российский бюджет и в дальнейшем будет испытывать кризис.

К чему приведет повышение НДС в России?

Это повышение налогов не приведет к уменьшению дефицита бюджета России, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Шатдаун подходит к концу: Сенат США одобрил новый законопроект

Обратите внимание! Согласно оценкам, доходы от НДС в 2026 году станут меньше на 6,1 миллиарда долларов чем ожидает Минфин России.

Более того, рост налогов приведет к:

  • уменьшению уровня внутреннего спроса, это сократит поступления от акцизов и пошлин;
  • снижению прибыли предприятий из-за более высоких цен;
  • усилению инфляционного давления;
  • Центробанк России будет вынужден держать высокую учетную ставку еще как минимум несколько кварталов;
  • потери части доходов в регионах и так далее.

Это (рост НДС – 24 Канал) повысит стоимость государственных заимствований: Минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы, 
– отмечает разведка.

Заметим, что НДС 22% – один из самых высоких в мире. Больший показатель, в частности, в Венгрии, там налог составляет – 27%.

Что важно знать о состоянии экономики России сейчас?

  • Сальдированная прибыль предприятий России за первые 8 месяцев 2025 года упала на 8,3%, сообщает разведка. В то же время российские банки фиксируют увеличение количества проблемных заемщиков среди юридических лиц.

  • Россия приняла бюджет на 2026 год с большим дефицитом. Всего на следующий год "не хватает" 54,6 миллиарда долларов.