Что известно о законопроекте, относительно окончания шатдауна?

Этот законопроект поддержали 60 сенаторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Компромиссным является решение о том, что Конгресс в декабре рассмотрит требование демократов. Напомним, именно этот вопрос привел к шатдауну. Ведь демократы хотели связать вопрос финансирования правительства и продолжения медицинских субсидий (их срок заканчивается в конце этого года).

Соглашение возобновит финансирование федеральных агентств, срок действия которого, по решению законодателей, закончится 1 октября, и остановит кампанию президента Дональда Трампа по сокращению численности федерального персонала, предотвращая любые увольнения до 30 января,

– отмечает издание.

Теперь документ должна рассмотреть Палата представителей. Ее спикер Майк Джонсон отметил, что он намерен принять этот законопроект 12 ноября. Далее документ должен подписать Трамп.

Интересно, что американский президент назвал такое соглашение "хорошим". А вот многие демократы выразили недовольство. Дело в том, что этот законопроект не гарантирует сохранение медицинских субсидий.

Что еще важно знать об этой ситуации в США?

Этот законопроект гарантирует финансирование программы продовольственной помощи SNAP. Этот процесс должен происходить до 30 сентября 2026 года. Таким образом стремятся избежать перебоев, даже, если возникнет новый шатдаун.

Шатдаун в США наступил 1 октября. Это произошло впервые за 7 лет. Такая ситуация возникла из-за того, что республиканцы и демократы не смогли договориться между собой, сообщает Reuters.

Интересно! 4 ноября было принято краткосрочную резолюцию по финансированию федерального бюджета в 14 раз. Таким образом был установлен самый длинный шатдаун в истории США.