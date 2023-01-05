Согласно прогнозу финансиста, считает, что инфляция в США достигла своего пика, но это не последний всплеск цен в цикле.

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Прогноз для США от инвестора, предусмотревшего крушение рынка недвижимости

Берри прогнозирует, что снижение Индекса потребительских цен зафиксируют, возможно, даже негативные значения во второй половине 2023 года. Кроме того, США войдут в фазу рецессии по любому определению уже в этом году. Это будет свидетельствовать о замедлении экономической активности.

Финансист и инвестор добавил, что Федеральный резерв перейдет к сокращению ставки, в то время как американское правительство вернется к увеличению расходов, чтобы стимулировать экономический рост. Следствием этого, по мнению Берри, станет новый всплеск инфляции в США.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, в ходе которого фиксируют замедление экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении объемов затрат.

Напомним, что в 2022 году в США зафиксировали рекордную инфляцию за более чем 40 лет. В июне этот показатель равнялся 9,1%, который в ноябре упал в 7%. В то же время, установил целевую инфляцию на уровне 2%.

Для того чтобы унять рост цен, американский центробанк перешел к агрессивной монетарной политике, повысив ставку почти от нуля до более 4%. По всей вероятности, в 2022 году Федеральный резерв поднимет ставку выше 5%.

Глава The Scion Asset Management предупреждал еще в апреле 2022 года, что возобновление экономической активности после пандемии приведет к повышению инфляции. Кроме того, инвестор в прошлом году выделил еще несколько важных аспектов:

Домохозяйства в США откладывают все меньше денег каждый месяц;

Умножают долги;

И, вероятнее всего, исчерпают свои сбережения до декабря.

Комбинация этих факторов повышает вероятность спада потребительских расходов и затяжной рецессии. Кроме того, в 2022 году Берри заявил, что мировые рынки находятся в "пузырьке" беспрецедентного масштаба. Он встревожен спекуляциями вокруг ценных бумаг Tesla, криптовалют и других активов.