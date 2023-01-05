Згідно з прогнозом фінансиста, вважає, що інфляція у США досягла свого піка, але це не останній сплеск зростання цін у циклі.

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Прогноз для США від інвестора, який передбачив крах ринку нерухомості

Беррі прогнозує, що зниження Індексу споживчих цін зафіксують, можливо навіть негативні значення, у другій половині 2023 року. Крім того, США увійдуть у фазу рецесії за будь-яким визначанням вже цього року. Це буде свідчити про сповільнення економічної активності.

Фінансист та інвестор додав, що Федеральний резерв перейде до скорочення ставки, тоді як американський уряд повернеться до збільшення витрат, аби стимулювати економічне зростання. Наслідком цього, на думку Беррі, стане новий сплеск інфляції у США.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, під час якого фіксують сповільнення економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження обсягів витрат.

Нагадаємо, що у 2022 році у США зафіксували рекордну інфляцію за понад 40 років. У червні цей показник дорівнював 9,1%, який у листопаді впав до 7%. Водночас встановив цільову інфляцію на рівні 2%.

Задля того, аби вгамувати зростання цін американський центробанк перейшов до агресивної монетарної політики, підвищивши ставку майже від нуля до понад 4%. Цілком ймовірно, у 2022 році Федеральний резерв підніме ставку вище 5%.

Очільник The Scion Asset Management попереджав ще у квітні 2022 року, що відновлення економічної активності після пандемії призведе до підвищення інфляції. Крім того, інвестор минулого року виділив ще кілька важливих аспектів:

Домогосподарства у США відкладають все менше грошей кожного місяця;

Примножують борги;

І, найімовірніше, вичерпають свої заощадження до грудня.

Комбінація цих факторів підвищує ймовірність спаду споживчих витрат та затяжної рецесії. Крім того, у 2022 році Беррі заявив, що світові ринки знаходяться в "бульбашці" безпрецедентного масштабу. Він стривожений спекуляціями, які навколо цінних паперів Tesla, криптовалют та інших активів.