Берри вернулся в твиттер после 10-недельного перерыва, опубликовав одно из самых ужасных предупреждений относительно будущего финансовых рынков. Он отметил, что его опасения относительно безудержных спекуляций вокруг акций Tesla, биткоина и других активов только усилились за время его "отпуска" в социальной сети.

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Инвестор, который предсказал кризис 2008 года, снова бьет тревогу

Глава Scion Asset Management удалил свой профиль в твиттер в начале апреля, после того, как сделал ставку против ценных бумаг Tesla . Кроме того, он забил тревогу из-за активов GameStop, биткоина, Dogecoin, биржи Robinhood, SPAC и инфляции. Берри активизировался в твиттер в понедельник.

Люди всегда спрашивают меня, что происходит на рынках. Все просто. Самий спекулятивный пузырь всех времен. На два порядка. # FlyingPigs360,

– написал инвестор.

Скорее всего, хэштег FlyingPigs360 – это отсылка к известной поговорки об инвестировании: "Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиней забивают". Берри часто критиковал инвесторов из-за их чрезмерной жадности, активных спекуляций на рынке, слишком высоких рисков и погони за сверхприбылью. Ранее в этом году миллионер заявлял, что фондовый рынок танцует на острие ножа.

Берри также неоднократно жаловался, что его предупреждения игнорируют. Именно поэтому в твиттер он подписан как Кассандра. Таким образом, инвестор сравнивает себя со жрицей из греческой мифологии, которая имела дар истинной провидицы, но ей никто не верил из-за проклятия.