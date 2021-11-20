У КоГуана 6,31 миллиона акций Tesla . Больше только у основателя компании Илона Маска (богатейшего человека мира) и соучредителя Oracle Ларри Элисона. КоГуан начал покупать акции компании в 2019 году, и сейчас его доля оценивается в около 7 миллиардов долларов.

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Почему миллиардер покупает акции Tesla

Интересно, что стратегия КоГуана существенно отличается от главного правила, которому учат всех инвесторов – "кладите яйца в разные корзины", то есть диверсифицируйте свои инвестиции. Он же советует выбрать одну.

Выберите акции одной компании, в данном случае, Tesla. Продолжайте удваивать инвестиции. И, самое главное, продолжайте верить в Илона Маска,

– посоветовал трейдер.



КоГуан является преданным поклонником компании Tesla и его основателя / Фото твиттер ArtS3xy

Он добавил, что от такой стратегии можно как выиграть, так и проиграть. К счастью, он чаще выигрывает. Все деньги, которые имеет миллиардер, он вкладывает только в акции Tesla.

Интересно! В день, когда акции компании Tesla выросли на 13% из-за сделки с Hertz по продаже 100 тысяч электромобилей, сумма, которую заработал КоГуан, была десятизначной. То есть, по меньшей мере, 1 миллиард долларов.

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