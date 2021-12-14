Соответствующее заявление генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, а также самый богатый человек мира, Илон Маск сделал в интервью журналу Time . Американское издание признало миллиардера "Человеком года" за его приверженность окружающей среде и исследованию космоса.

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Илон Маск считает, что инвесторы должны меньше учитывать его твиты

Во время интервью Илон Маск рассказал о своем твиттере, развлечениях, делающих его самым известным генеральным директором в мире. В частности, миллиардер не считает, что он несет ответственности за то, что происходит после того, как он публикует свои твиты.

Насколько я могу судить, рынки двигаются сами собой, не основываясь ни на чем. Следовательно, те заявления, которые я делаю, существенно отличаются от случайных движений акций, которые все равно могут произойти? Я так не думаю,

– рассказал Илон Маск.

В 2018 году твит Илона Маска по поводу будущего Tesla на фондовом рынке вызвал гнев Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Бизнесмен тогда заявил, что у него есть финансовые возможности для возвращения производителя электрокаров в частный сектор. Эта история завершилась судебным иском и штрафом в размере 20 миллионов долларов для Маска и Tesla без признания вины.

Илон Маск о своем влиянии на фондовый рынок / Фото Getty Images

Что говорят цифры

Однако существует несколько примеров, которые говорят о том, что твиты Илона Маска все-таки оказывают влияние. Например, в ноябре генеральный директор Tesla написал в твиттер, что компания пока не подписала соглашение с Hertz, несмотря на то, что компания по аренде автомобилей объявила о заказе на 100 тысяч электрокаров. Это самая большая покупка такого вида автомобилей в истории. На фоне этой акции Tesla упали в цене.

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