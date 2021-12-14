Відповідну заяву генеральний директор компаній Tesla та SpaceX, а також найбагатша людина світу, Ілон Маск зробив в інтерв'ю журналу Time. Американське видання визнало мільярдера "Людиною року" за його прихильність до навколишнього середовища та дослідження космосу.

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Ілон Маск вважає, що інвестори мають менше зважати на його твіти

Під час інтерв'ю Ілон Маск розповів про свій твітер, розваги, що роблять його найвідомішим генеральним директором у світі. Зокрема, мільярдер не вважає, що він несе відповідальність за те, що стається після того, як він публікує свої твіти.

Наскільки я можу судити, ринки рухаються самі собою, не ґрунтуючись ні на чому. Отже, ті заяви, які я роблю, суттєво відрізняються від випадкових рухів акцій, які все одно можуть статися? Я так не думаю,

– розповів Ілон Маск.

У 2018 році твіт Ілона Маска щодо майбутнього Tesla на фондовому ринку викликав гнів Комісії з цінних паперів та бірж США. Бізнесмен тоді заявив, що він має фінансові можливості для повернення виробника електрокарів до приватного сектору. Ця історія завершилася судовим позовом та штрафом у розмірі 20 мільйонів доларів для Маска та Tesla без визнання вини.

Ілон Маск про свій вплив на фондовий ринок / Фото Getty Images

Що говорять цифри

Проте існує кілька прикладів, які говорять про те, що твіти Ілона Маска таки мають вплив. Наприклад, у листопаді генеральний директор Tesla написав у твітер, що компанія поки що не підписала угоду з Hertz, попри те, що компанія з оренди автівок оголосила про замовлення на 100 тисяч електрокарів. Це найбільша покупка такого виду автівок в історії. На фоні цього акції Tesla впали в ціні.

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Крім того, активи виробника електрокарів минулого місяця обвалилися на 7% після того, як Ілон Маск провів у твітер опитування. Він запитав у своїх підписників, чи варто йому продати 10% своїх цінних паперів Tesla. За 24 години в опитування взяли участь 3,5 мільйона осіб, більшість з яких проголосували за продаж акцій. У травні 2020 року мільярдер написав у твітер, що, на його думку, ціна акцій виробника електрокарів "надто висока". Цінні папери компанії втратили в ціні відразу 9%.