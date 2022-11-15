Акции Tesla падают
- Акции Tesla закрыли накануне торговлю на отметке в 604 миллиарда долларов рыночной капитализации.
- В то время как капитализация конгломерата Баффета составила почти 645 миллиардов долларов.
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Аналитики Blоомberg отмечают, что акции Tesla падают на фоне ястребиной политики Федерального резерва (ФРС) США, который все больше снижает рост акций и на фоне негативной реакции, вызванной покупкой Илоном Маском соцсети Twitter.
Фондовый рынок и повышение ставок ФРС США
Эксперты отмечают, что фондовый рынок США сейчас переживает конец эпохи, когда ставку делали на дорогостоящие технологические компании с агрессивными планами развития на будущее.
Повышение процентных ставок побуждает инвесторов делать ставку на фирмы, которые предлагают стабильные денежные потоки здесь и сейчас, в то время как относительная устойчивость цикла промышленности и потребления является благом для стабильного бизнеса,
– пишут в агентстве.