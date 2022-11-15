Акции Tesla падают

Акции Tesla закрыли накануне торговлю на отметке в 604 миллиарда долларов рыночной капитализации.

В то время как капитализация конгломерата Баффета составила почти 645 миллиардов долларов.

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Обратите внимание! В начале 2022 года Tesla оценивалась в 1,1 триллиона долларов. Это на 450 миллиардов долларов дороже инвестиционной компании Berkshire.

Аналитики Blоомberg отмечают, что акции Tesla падают на фоне ястребиной политики Федерального резерва (ФРС) США, который все больше снижает рост акций и на фоне негативной реакции, вызванной покупкой Илоном Маском соцсети Twitter.

Фондовый рынок и повышение ставок ФРС США

Эксперты отмечают, что фондовый рынок США сейчас переживает конец эпохи, когда ставку делали на дорогостоящие технологические компании с агрессивными планами развития на будущее.

Повышение процентных ставок побуждает инвесторов делать ставку на фирмы, которые предлагают стабильные денежные потоки здесь и сейчас, в то время как относительная устойчивость цикла промышленности и потребления является благом для стабильного бизнеса,

– пишут в агентстве.

Интересно! Илон Маск в последнем сентябрьском рейтинге миллиардеров от Forbes занял первую строчку, а его состояние составило 251 миллиарда долларов. Что касается Уоррена Баффета, то он оказался лишь на пятой позиции с состоянием в 97 миллиардов долларов.