Какие банкноты считают изношенными?

Изношенные банкноты изымаются и утилизируются, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Гаразд".

По состоянию деньги условно можно разделить на 3 категории:

изношенные;

значительно изношенные;

те, которые вызовут сомнения в подлинности (из-за сильных повреждений).

Разберемся подробнее:

Изношенные банкноты

Такие банкноты имеют один или несколько признаков износа, среди которых:

потертости;

потеря бумагой жесткости;

небольшие отверстия;

оторванные уголки;

пятна;

отпечатки штампов.

Обратите внимание! Монеты также могут считаться изношенными. Например, если их цвет изменился.

Такие банкноты абсолютно пригодны для всех расчетов. В то же время их можно обменять. Для этого нужно обратиться в любой украинский банк.

Значительно изношенные банкноты

С этими банкнотами уже значительно сложнее. Ведь такие купюры не принимаются при расчетах наличными, например, в магазинах.

Если банкноты имеют одну или более существенных вышеупомянутых признаков износа или повреждения, они считаются значительно изношенными. К этой категории относятся банкноты, которые имеют не менее 55% от начальной площади купюры, целые или разорванные на две части, одновременно серийный номер на каждой половине сохранен,

– отмечает издание.

Такие банкноты можно обменять в банке. Заметим, что, если речь идет об иностранной валюте, которая значительно изношена, ее отдают на инкассо.

Что делать, если вы сомневаетесь в подлинности банкноты?