Какие банкноты считают изношенными?
Изношенные банкноты изымаются и утилизируются, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Гаразд".
По состоянию деньги условно можно разделить на 3 категории:
- изношенные;
- значительно изношенные;
- те, которые вызовут сомнения в подлинности (из-за сильных повреждений).
Разберемся подробнее:
- Изношенные банкноты
Такие банкноты имеют один или несколько признаков износа, среди которых:
- потертости;
- потеря бумагой жесткости;
- небольшие отверстия;
- оторванные уголки;
- пятна;
- отпечатки штампов.
Обратите внимание! Монеты также могут считаться изношенными. Например, если их цвет изменился.
Такие банкноты абсолютно пригодны для всех расчетов. В то же время их можно обменять. Для этого нужно обратиться в любой украинский банк.
- Значительно изношенные банкноты
С этими банкнотами уже значительно сложнее. Ведь такие купюры не принимаются при расчетах наличными, например, в магазинах.
Если банкноты имеют одну или более существенных вышеупомянутых признаков износа или повреждения, они считаются значительно изношенными. К этой категории относятся банкноты, которые имеют не менее 55% от начальной площади купюры, целые или разорванные на две части, одновременно серийный номер на каждой половине сохранен,
– отмечает издание.
Такие банкноты можно обменять в банке. Заметим, что, если речь идет об иностранной валюте, которая значительно изношена, ее отдают на инкассо.
Что делать, если вы сомневаетесь в подлинности банкноты?
Если вы сомневаетесь, относительно подлинности банкноты, ее можно проверить самостоятельно. В частности, купюру нужно рассмотреть под светом. Таким образом можно увидеть защитные элементы. К тому же стоит проверить банкноту "на ощупь".
В случае, когда вы не можете самостоятельно оценить состояние банкноты, стоит обратиться в НБУ. Регулятор проведет бесплатную экспертизу. Если в вашем городе нет подразделения Нацбанка, передать деньги можно через обычный банк.
Заметим, что, если банкноту признают фальшивой, ее изымут. Более того, передадут в правоохранительные органы для проведения расследования.