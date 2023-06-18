Не в выходные и не в центре города: где покупать валюту

Лучше обменивать деньги не в самом центре города, крупных торговых центрах, аэропортах да вокзалах.

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Обратите внимание, что в этих местах курс валют невыгоден.

Менять валюту следует только в бизнес-время, то есть тогда, когда проходят торги на межбанке. Это с 10:00 до 17:00 в рабочие дни .

. В выходные или праздничные дни обменники и банки ставят менее выгодный курс.

Помните, что лучше покупать валюту в начале месяца. Поскольку в середине и конце месяца происходят выплаты бюджетникам.

Если решили снять наличные в банкомате за границей, узнайте о комиссию . Зачастую она фиксирована и потому невыгодно снимать маленькую сумму денег.

Также следует сравнивать курсы в разных банках и обменниках заранее. Можно проверить курс онлайн-банкинга.

Дополнительная комиссия за "изношенные" купюры

В НБУ прокомментировали ситуацию по обмену валюты, которая возникла недавно. Там косвенно упомянули и о так называемой комиссии за "изношенные банкноты".

Как сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, в апреле и мае зафиксировали создание искусственной ситуации с так называемыми изношенными банкнотами. По его словам, ни в феврале, ни в марте таких вопросов просто не возникало. Гелетий добавил, что они работают над тем, чтобы устранить эти трудности.

Кроме того, регулятор отметил, что банковские учреждения не могут самостоятельно устанавливать собственные правила и ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты.