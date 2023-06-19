Принятых мер недостаточно

На минувшей неделе НБУ провел ряд встреч с банковскими учреждениями и обменниками. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что первые результаты в изменении поведения банков уже заметно, однако принимаемых мер недостаточно.

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Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам налоговой и таможенной политики Очевидно, принятых Нацбанком мер недостаточно, а люди ждут от него решения проблемы, а не демонстрации процесса. Понятно, что речь идет о противодействии очередной схеме противоправных теневых заработков на людях в войну, которую следует немедленно прекратить.

Также он добавил, что продолжают поступать жалобы на действия обменников, а проблема черных обменников, работающих "под крышей" некоторых правоохранителей, абсолютно не решена. Именно поэтому финансовый комитет Рады снова заслушает руководство НБУ.

Почему отказываются обменивать "изношенные" купюры

Во время брифинга по монетарной политике НБУ Юрий Гелетий рассказал, что в апреле и мае зафиксировали создание искусственной ситуации с так называемыми изношенными банкнотами. По его словам, ни в феврале, ни в марте таких вопросов просто не возникало.

Заместитель главы НБУ Гелетий отметил и то, что регулятор работает над тем, чтобы устранить вышеупомянутые трудности. Также раньше по запросу 24 Канала в Нацбанке отметили, что в нормативных документах отсутствует такое понятие как "старые банкноты".

В то время как учреждения, получившие от регулятора лицензию на проведение обменно-валютных операций, не могут устанавливать собственные правила и ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты.

Важно! Согласно пункту 32 раздела IV Положения № 1, уполномоченным учреждениям запрещается устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым совершаются валютно-обменные операции.