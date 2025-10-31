Подлежат ли обмену доллары, которые имеют повреждения?

В то же время в Украине и сейчас есть понятие "значительно изношенная" банкнота, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечает НБУ.

То есть, банкноты, которые имеют признаки незначительного износа, должны быть приняты финучреждением. А вот значительно поврежденные передаются на инкассо.

Обратите внимание! Процедура инкассо осуществляется по тарифам финучреждения.

Процедура инкассо предусматривает, что:

банк (к которому вы обращаетесь) передает вашу банкноту банку-корреспонденту;

и только тогда происходит обмен.

Важно! С признаками купюр, которые считают значительно изношенными, вы можете ознакомиться по ссылке.

Что важно знать о валюте сейчас?

По состоянию на сейчас, самым большим номиналом долларовых купюр является – 100. В 2013 году дизайн этой банкноты обновился. В частности, обновленная банкнота отличается цветом и инновационными элементами защиты.

Действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. То есть, они могут использоваться и сейчас (речь идет о банкнотах, которые находятся в обращении).

Интересно! Как показывает статистика, чаще всего сейчас подделывают купюру номіналом 100 долларов.